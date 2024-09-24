لجنة مكبرة من مديرية الصحة للمرور على مستشفى كفر سعد المركزى

دمياط معتز الشربيني

توجهت لجنة مكبرة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط اليوم برئاسة الدكتور احمد خليل وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية والدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي و الدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات و الدكتورة سوزان الكيكى مدير ادارة الطوارىء و عضوية كل من إدارات الجودة و مكافحة العدوى والحوكمة و السلامة والصحة المهنية و المكتب الفنى، بالاضافة الى إدارات الطب العلاجى للمرور علي مستشفى كفر سعد المركزى .

تم المرور على جميع اجزاء المستشفى و اقسام الطوارئ و العناية و الحضانة و العمليات و الاقسام الداخلية و العيادات الخارجية و متابعة اجراءات السلامة و الصحة المهنية و توافر الادوية والمستلزمات الطبية و حصر اعطال الاجهزة بالمستشفى و حصر السلبيات و معوقات العمل و تلافي بعض السلبيات اثناء المرور .

انتهى المرور باجتماع اللجنة مع الدكتور محمد نصحى مدير المستشفى و الفريق المعاون له لعرض الملاحظات و السلبيات التى تم ملاحظتها اثناء المرور و مناقشة كيفية تلافيها و عمل خطة تصحيحية تم رفعها لوكيل الوزارة لمتابعة التنفيذ و التوجيه بما يلزم.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشكيل لجان مكبرة من جميع الإدارات الفنية للمرور على المستشفيات لفحص جميع قطاعات المستشفى و توجيه الدعم الفنى و التقنى لادارة المستشفى.