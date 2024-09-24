اليوم السابع
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لجنة مكبرة من مديرية الصحة للمرور على مستشفى كفر سعد المركزى

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 11:36 ص
لجنة مكبرة من مديرية الصحة للمرور على مستشفى كفر سعد المركزى جانب من الحملة
دمياط معتز الشربيني

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توجهت لجنة مكبرة  من مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط اليوم  برئاسة الدكتور احمد خليل وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية والدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي و الدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات و الدكتورة سوزان الكيكى مدير ادارة الطوارىء و عضوية كل من إدارات الجودة و مكافحة العدوى والحوكمة و السلامة والصحة المهنية و المكتب الفنى، بالاضافة الى إدارات الطب العلاجى للمرور علي مستشفى كفر سعد المركزى .

تم المرور على جميع اجزاء المستشفى و اقسام الطوارئ و العناية و الحضانة و العمليات و الاقسام الداخلية و العيادات الخارجية و متابعة اجراءات السلامة و الصحة المهنية و توافر الادوية والمستلزمات الطبية و حصر اعطال الاجهزة بالمستشفى و حصر السلبيات و معوقات العمل و تلافي بعض السلبيات اثناء المرور .

انتهى المرور باجتماع اللجنة مع الدكتور محمد نصحى مدير المستشفى و الفريق المعاون له لعرض الملاحظات و السلبيات التى تم ملاحظتها اثناء المرور و مناقشة كيفية تلافيها و عمل خطة تصحيحية تم رفعها لوكيل الوزارة لمتابعة التنفيذ و التوجيه بما يلزم.

يأتي ذلك بناء على توجيهات  الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشكيل لجان مكبرة من جميع الإدارات الفنية للمرور على المستشفيات لفحص جميع قطاعات المستشفى و توجيه الدعم الفنى و التقنى لادارة المستشفى.

 







دمياط

صحة دمياط

كفر سعد

مستشفي كفر سعد المركزى




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