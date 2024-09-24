كشف وعلاج مجانا.. محافظة الجيزة تطلق قافلة طبية اليوم وغدا لأهالى 6 أكتوبر

كتبت – مرام محمد

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن قيام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بتوجيه قافلة طبية لتقديم خدمات الكشف الطبى والعلاج مجانًا لأهالى مدينة 6 أكتوبر، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 24، 25 سبتمبر، وذلك بمنطقة الـ800 فدان.

وأشار إلى أن القافلة فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك بتكثيف القوافل الطبية نطاق قرى مراكز ومدن المحافظة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية بالمجان.

وأوضح المحافظ أن القافلة تشمل التخصصات الطبية الآتية: (باطنة – أطفال – مسالك بولية – جلدية – تنظيم أسرة – النساء والولادة – العظام – أسنان – معمل التحاليل – أشعة تشخيصية)، مؤكدًا أن جميع خدمات القافلة من (كشف وعلاج وتحاليل) مجانية.

يُذكر أن مديرية الشئون الصحية بـ الجيزة، وجهت مؤخرًا قافلة طبية شاملة لقرية ناهيا بكرداسة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى القرية، إذ شملت القافلة تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، أشعة)، وتمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لـ3560 مواطنًا.