كامل الوزير يشارك فى معرض إنوترانس بألمانيا ويتفقد القطار المصرى السريع

كتب سيد الخلفاوى

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات معرض إينوترانس 2024 والذي يُعد أكبر معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم.

ويتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات في أنظمة السكك الحديدية والنقل بحضور قادة الصناعة والمتخصصين في هذا القطاع على المستوى العالمي كما يسلط المعرض الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا السكك الحديدية، وحلول البنية التحتية والنقل الجماعي، والتصميمات الداخلية، وبناء الأنفاق.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه الدكتور فولكر فيسينج، وزير النقل الألماني، ورونالد بوش، رئيس سيمنز العالمية، قطار فيلارو المخصص لقطارات الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة المصرية والذي تقوم شركة سيمنز العالمية المصنعة له بعرضه في جناح سيمنس موبيليتي بالمعرض.

وحيث تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد 3 قطارات سريع (فيلارو) وجاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطارات سريعة كما تم الانتهاء من تصنيع عدد 5 قطارات إقليمية (ديزيرو) تم وصول أحدهما إلى القاهرة وجاري تصنيع عدد 7 قطارات أخرى وذلك من اجمالي 34 قطار إقليمى بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع عدد ۲ جرار كهربائي للبضائع من اجمالي 14 جرار بضائع مخصصين للخط الأول.

وحيث يتميز قطار فيلاروبتصميمه المبتكر وحلوله التكنولوجية المتطورة، حيث يوفر أعلى مستويات الراحة والترفيه والأمان، مما يجعله الخيار الأول والأفضل لأنظمة السكك الحديدية الحديثة حول العالم.

كما يتميز القطار بشاشات عرض المعلومات للركاب، وتصميماته الداخلية الفاخرة، وترتيب المقاعد داخل القطار بما يناسب احتياجات الأسر ، وستعمل هذه المزايا المتطورة بشكل كبير على تحسين تجربة السفر وتوفير المزيد من الراحة للركاب وسيمثل قطار فيلارو عالي السرعة إضافة هامة لشبكة النقل والمواصلات في مصر.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان عرض قطار فيلارو المخصص لقطارات الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة المصرية في اهم معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم يعكس رسالة هامة تتمثل في ان هذا المشروع هو رمز للصداقة المصرية الألمانية ويجسد العلاقات القوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين وبين الشعبين الصديقين مقدما الشكر للحكومة والشعب الالماني والشركات الالمانية على المشاركة في التنمية في مصر من خلال التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة مؤكدا على التطلع الى مزيد من التعاون بين الجانبين بما يحقق التنمية الشاملة وبما يخدم الشعب المصري .

ثم قام الوزير بعقد اجتماعا موسعا داخل احدى عربات القطار مع رئيس وقيادات سيمنز العالمية داخل احدى عربات القطار، حيث تم استعراض التقدم في التشطيبات الخاصة بمحطات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ( السخنة – العلمين – مطروح ) و قطاعات المسار التي تم وجار تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المخططة للانتهاء من كافة اعمال تنفيذ المشروع وفقا لقياسات الجودة العالمية والالتزام بموعد التوريدات الخاصة بالوحدات المتحركة

واكد الوزير أن اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان، لافتا الى

ان هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وخدمة المناطق السياحية في مصر، وكذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة بالإضافة الى المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير .

كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة منظومة نقل البضائع بين الموانئ وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذلك خدمة حركة نقل الركاب والبضائع والمساهمة في تنشيط الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية وتنشيط السياحة بكافة أنواعها لمروره بالعديد من المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط والعديد من المزارات الثقافية والدينية كما سيخدم عالم رجال الأعمال والإستثمار لمروره بالعاصمة الإدارية .

جدير بالذكر شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بواسطة تحالف ( سيمنز الألمانية – اوراسكوم- المقاولون العرب ) باجمالي اطوال 2000 كم والتي تضم ثلاثة خطوط هي (الخط الاول السخنة / العلمين / مطروح ،و الخط الثاني /6 اكتوبر / الأقصر/أسوان / أبو سمبل بطول 1100 كم ، والخط الثالث قنا – الغردقة – سفاجا بطول ١٧٥ كم بالإضافة الى ٦٥ كم لمداخل الورش ووصلات للمواني الجافة وسكك التخزين ، ويبلغ اجمالي عدد محطات الخطوط الثلاثة 60 محطة بإجمالي عدد ورش رئيسية 2 ورشة و6 ورش عمرة خفيفة كما تجدر الإشارة الى انه عند اكتمال شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر ، ستحتل مصر المرتبة السادسة في قائمة أكبر الشبكات الوطنية للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم، وستكون الشبكة متاحة لـ 90% من سكان مصر في 60 مدينة، مما سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.

وعلى هامش فعاليات المعرض قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة بافتتاح جناحي شركتي اوراسكوم ونيرك المصريتين الوطنيتين حيث أشاد الوزير بدور الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات، ومنها مجالي النقل والصناعة ،مشيرا الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات



كما عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الشركات العالمية التي تتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات في مجال مترو الانفاق والسكك الحديدية حيث التقى الوزير برئيس وقيادات شركة كولاس ريل الفرنسية و لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات مثل لشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر) وحيث تم التعاقد مع تحالف" أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل " لتنفيذ أعمال البنية الاساسية للمشروع

ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة برئيس ومسئولي شركة شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية حيث اكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية مؤكداً على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة منها مشروعات السكة الحديد مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط سكة حديد نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم وكذلك التعاون المشترك في مجال مترو الانفاق مثل التعاون في مجال توطين صناعة قطارات مترو الأنفاق في مصر من خلال تصنيع 40 قطار مترو (320 عربة) بالمشاركة بين شركة هيونداي روتيم الكورية وشركة نيرك في مصنع نيرك في شرق بورسعيد.

كما عقد الفريق مهندس كامل الوزير مع الدكتور مارتن هيرنكنشت رئيس مجلس إدارة شركة “هيرنكنشت” الألمانية المتخصصة في صناعة ماكينات حفر الأنفاق، إجتماعا داخل احدى عربات قطار الفيلارو لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين حيث أشاد الوزير بالتعاون المتميز بين الجانبين، والذي تضمن توريد الشركة الألمانية ماكينات عملاقة؛ أسهمت في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال النقل والمواصلات في مصر وبحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة “هيرينكنشت” الألمانية في إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات الحفر في مصر، بهدف تحقيق الدعم الفني للماكينات التي تم توريدها بمعرفة الشركة للسوق المصرية وزيادة العمر الافتراضي لهذه الماكينات من خلال صيانتها وإعادة تأهيله، وكذلك خطة تدريب 200 مهندس وفني مصري، على أعمال تشغيل وصيانة ورفع كفاءة ماكينات الحفر؛ بما يشمل 40 متدربا للعمل بالسوق المصرية، و160 متدربا للعمل في ألمانيا أو خارجها.

و تابع الوزير خلال لقائه مع رئيس ومسئولي شركة كافة الاسبانية آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل عدد 23 قطار للخط الأول للمترو و آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل وتطوير وصيانة 39 قطار للخط الثانى للمترو



و اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، مع رئيس ومسئولي شركة كولواي لبحث آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مجال السكك الحديدية حيث تم متابعة آخر مستجدات التعاون في مجال انشاء الشركة لمصنع محلى للشركة لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة و اعادة تأهيل عدد عربة 65 نوم ونادى اسبانى بمنطقة كوم ابو راضى وتابع مع رئيس ومسئولي شركة تالجو آخر المستجدات الخاصة بتصنيع وتوريد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة، وكذلك اخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات لتغطية احتياجات الهيئة وتصدير الفائض من الطاقة الانتاجية إلى خارج البلاد وذلك بمنطقة كوم ابو راضى وحيث جاري التباحث بين الجانبين لاعداد اتفاقية الشروط والاحكام الخاصة بالمصنع وكذلك التباحث التأكيد على قيام المصنع بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية .



كما شهد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على هامش فعاليات المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للانفاق وإتحاد الشركات بقيادة شركة فينسى (فينسى – بويج – المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات) لإعداد التصميم المبدئي وتقديم عرض فنى لتنفيذ المرحلة 4ج من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مدتها 12 شهر.

وتم توقيع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور طارق جويلي – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب إتحاد الشركات باتريك قدرى الرئيس التنفيذى لشركة فينسى ، فنسنت أفريلون الرئيس التنفيذى لشركة بويج ، المهندس أحمد العصار الرئيس التنفيذى لشركة المقاولون العرب ، المهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للإنشاءات .

وقد أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن وزارة النقل تدرس مد الخط الثالث للمترو وتنفيذ المرحلة 4ج في مسار نفقي من محطة هليوبوليس وحتى مطار القاهرة الدولى ، لربط هذه المنطقة الحيوية بشبكة مترو الأنفاق وشبكة النقل السككى بالجر الكهربائي أيضاً بإعتبار الخط الثالث للمترو هو حلقة الوصل بين جميع مفردات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى لتبادله خدمة نقل الركاب معها (الخط الأول للمترو فى محطة ناصر – الخط الثانى للمترو فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة – الخط السادس للمترو فى محطة العباسية – القطار الكهربائى الخفيف فى المحطة المركزية عدلى منصور – مونوريل شرق النيل فى محطة الأستاد - مونوريل غرب النيل فى محطة وادى النيل) ، بالإضافة إلى خدمة المترددين على المطار وخدمة الكثافات السكانية على طول مسار هذا المرحلة.

مضيفا أنه تم إختيار إتحاد الشركات بقيادة شركة فينسى بإعتباره المقاول المنفذ للمرحلتين الأولى والثانية والثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وكذا الجزء النفقى من المرحلة الرابعة ليكون هناك توافق في جميع أنظمة المشروع (الأشارات – الإتصالات – التحكم - ...) ، وكذا تطبيق نفس المواصفات الفنية ، كما أنه طبقاً لمذكرة التفاهم سيقوم اتحاد الشركات بتقديم التصميم المبدئى والعرض الفنى والمالى للمشروع وتحديد المسار الأنسب للمرحلة بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن يتم استكمال إجراءات التعاقد المستقبلي للتنفيذ.