قطع الكهرباء عن قريتين فى بنى سويف اليوم لصيانة المُغذيات.. التفاصيل

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن قرى دموشيا وخلوصيا بمركز بنى سويف، اليوم الثلاثاء، اعتباراً من 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، وذلك ضمن برنامج أعمال فرق صيانة مغذيات الجهدين المتوسط والمنخفض والتي تخدم تلك المناطق.

وإذ يتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.