قافلة علاجية للكشف على غير القادرين بقريتى كفر داود والخماس فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نجحت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت الكشف الطبي على 244 مريضًا من غير القادرين بقريتى كفر داود والخماس بمركز السادات، وقرية الخماسين بمركز منوف، وقريتي سملاى وسنتريس بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وبالتعان مع مستشفى شبين الكوم الجامعى، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار شعبان إلى أنه يتم شهريًا عمل قوافل علاجية للمرضى، حيث قامت الجمعية بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية على عدد (12,614) مريض عيون، و(3422) مريض قلب بمحافظة المنوفية.

واختتم شعبان أن الجمعية بمحافظة المنوفية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.