قافلة بيطرية مجانية بقرية ونينة الغربية تعالج 950 حيوانا ضمن مبادرة "بداية"

سوهاج محمود مقبول

نظمت كلية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية بقرية ونينه الغربية التابعة لمركز سوهاج، في خطوة تعكس اهتمام جامعة سوهاج بخدمة المجتمع، حيث تم فحص وعلاج 950 حالة مرضية من مختلف أنواع الحيوانات مثل الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز، والخيول.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن هذه القافلة تأتي ضمن الأنشطة المجتمعية التي تنفذها الجامعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" وأشار إلى أهمية هذه المبادرات في تحسين صحة الحيوانات وتعزيز الثروة الحيوانية في المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تلتزم بتنظيم هذه القوافل بشكل دوري، وذلك لدورها المحوري في خدمة المجتمع وشارك في القافلة 12 عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البيطري، بالإضافة إلى 90 طالبًا من الفرقة الرابعة والخامسة.

وأكد الدكتور أسامة حسن أبو شامة، عميد الكلية، أن القافلة شملت فرق علاجية متخصصة في مختلف التخصصات الإكلينيكية، مثل الجراحة البيطرية، والولادة، وأمراض نقص الخصوبة، والأمراض الباطنة والمعدية، فضلاً عن أمراض الدواجن كما قامت القافلة بدور وقائي مهم للحيوانات السليمة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية.

وأُجريت عدة عمليات جراحية تحت إشراف الأساتذة المتخصصين، كما تم تقديم علاج لحالات العقم وتأخر الولادات وقد أثبتت القافلة نجاحها في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين صحة الحيوانات وتعزيز الإنتاج الحيواني في القرية.

تأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام الجامعة بدورها الاجتماعي وحرصها على تقديم الدعم اللازم للمجتمع المحلي، مما يسهم في تحسين ظروف الحياة البيطرية والاقتصادية للمزارعين في المنطقة.