فى موسم الخريف.. كيفية استخدام العدسات اللاصقة بأمان

كتب – حسام الشقويرى

يجب التعامل مع العدسات اللاصقة بحذر، لأنها مرتبطة بالعينين اللتين تعتبران من أكثر الأعضاء حساسية في الجسم. وفي موسم الخريف، مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، تظهر العديد من المشاكل المتعلقة بالعين. وتتراوح هذه المشاكل من الاحمرار إلى التهابات العين وعدم الراحة بشكل عام. لذلك يصبح من المهم منع جفاف العينين عن طريق غسلهما بشكل متكرر، وفقا لما نشره موقع thehealthsite..

إليك عدة نصائح يجب أن تعرفها حول كيفية وضع العدسات في موسم الخريف

اغسل يديك



قبل لمس العدسات اللاصقة، من المهم غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون. هذه خطوة أساسية يجب اتباعها.

التنظيف والتطهير



قم بتنظيف وتعقيم عدساتك اللاصقة بانتظام، وخاصة خلال موسم الخريف، عندما تكون العدوى الفطرية شائعة بسبب الرطوبة الزائدة.

لا تشارك العدسات مع اى شخص آخر



لا تشارك عدساتك اللاصقة أو علبة العدسات أو محلول العدسات اللاصقة مع أي شخص آخر لتجنب العدوى المتبادلة والتلوث

استبدال علبة العدسة



من المهم أيضًا استبدال علبة العدسات كل 3-6 أشهر أو قبل ذلك في حالة تعرضها للتلف. نظفها وجففها بانتظام، لأنها تحمل العدسات.

استخدم محلولًا جديدًا



تأكد من استخدام محلول جديد للعدسات اللاصقة في كل مرة تقومين فيها بتخزين العدسات. لا تعيد استخدام المحلول أبدًا، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى.





تجنب التعرض للماء



تجنب تعريض عدساتك اللاصقة للماء، وخاصة خلال موسم الخريف، عندما تكون العدوى المنقولة بالمياه شائعة.

إزالة العدسات في المناطق المغمورة بالمياه



اخلع عدساتك اللاصقة إذا كنت في منطقة مغمورة بالمياه، لمنع دخول الماء إلى عينيك ومنع العدوى.

قم بتخزين العدسات بشكل صحيح



قم بتخزين عدساتك اللاصقة في علبة نظيفة وجافة عند عدم استخدامها. احفظ العلبة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

استشر طبيبًا



إذا شعرت بأي نوع من الانزعاج أو الاحمرار أو تغيرات في الرؤية أو الألم، فاستشر طبيب العيون على الفور.