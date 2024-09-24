غارة إسرائيلية تستهدف قيادى رفيع فى حزب الله.. ومصدر: النتائج لم تتضح

كتب سمير حسنى

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت قيادي رفيع في حزب الله اللبناني، وقال مصدر عسكري لوسائل إعلام إسرائيلية، إن النتائج لم تتضح بعد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المستهدف في غارة الضاحية الجنوبية هو القيادي في حزب الله طلال حمية.