اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 04:08 م
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غارة إسرائيلية تستهدف قيادى رفيع فى حزب الله.. ومصدر: النتائج لم تتضح

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 03:24 م
غارة إسرائيلية تستهدف قيادى رفيع فى حزب الله.. ومصدر: النتائج لم تتضح عناصر من حزب الله
كتب سمير حسنى

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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت قيادي رفيع في حزب الله اللبناني، وقال مصدر عسكري لوسائل إعلام إسرائيلية، إن النتائج لم تتضح بعد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المستهدف في غارة الضاحية الجنوبية هو القيادي في حزب الله طلال حمية.







لبنان

جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

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التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان




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