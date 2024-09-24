ضبط 1200 لتر زيت طعام وطن سكر مجهولة المصدر بحملة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 1200 لتر زيت طعام وطن سكر مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بنطاق مركز أبوحماد.

وأفادت المديرية، في بيان، بأنه تشكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة عاطف مرقص ومحمد قوره وأبوطالب صلاح الدين مجدى فرج مصطفى الشحات المفتشون بالمديرية للمرور على الأنشطة بدائرة مركز ومدينة أبوحماد حيث تم مفاجأة تاجر جملة للسلع الغذائية ببندر أبوحماد وبالتفتيش تم ضبط عدد 100 باكتة سكر مجهول المصدر بإجمالي واحد طن وبدون فواتير تدل على مصدرها، 100 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة سعة واحد لتر بإجمالي كمية قدرها طن و200 لتر مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدره و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المحل.