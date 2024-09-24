ضبط هارب من 115 سنة سجن فى عدة قضايا بالدقهلية وبحوزته كمية من المخدرات

الدقهلية شريف الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من إلقاء القبض على متهم هارب من أحكام بالسجن وصلت مجموعها إلى 115 سنة وبحوزته كمية من المخدرات وأسلحة نارية.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لرئيس فرع شمال الدقهلية، عن أماكن يتردد عليها بعض العناصر الإجرامية الخطرة، دائرة قسم شرطة المنزلة، منطقة تحت السكة.

وعلي الفور انتقل إلي الأماكن المذكورة، قوة برئاسة رئيس فرع الشمال، ووكيل الفرع، ورئيس مباحث القسم ومعاونه، وتمكنوا من ضبط كل من المدعو "عبد الله.م" وشهرته البوب مطلوب في عدد 14 جناية بلغت مجموع أحكامهم 115 سنة حبس، ما بين سرقات بالإكراه ومخدرات وسلاح وبلطجة وإطلاق أعيرة نارية، وهارب من عدد 5 ضبط وإحضار وبصحبته المدعو "يوسف.ق" مطلوب في جناية سرقة بالإكراه والمحكوم فيها غيابيا بالسجن المؤبد، وأيضاً صادر ضده عدد 5 ضبط وإحضار وبحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 كيلو من مخدر الحشيش ودراجة نارية مبلغ بسرقتها وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.