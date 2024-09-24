ضبط لصوص المساكن والمشغولات الذهبية فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب والقص" ، وبحوزته (كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر – سخان غاز – عداد مياه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها .

كما أسفرت الجهود عن ضبط (حارس عقار) بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته (عدد من المشغولات الذهبية "مجهولين المصدر") حال قيامه ببيعها لأحد محلات المشغولات الذهبية ، وبمواجهته إعترف بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) بأسلوب "المغافلة" ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص " لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة بأسلوب "القطع والسحب"، وعُثر بحوزتهم على (كمية من الكابلات الكهربائية خاصة بأعمدة الإنارة وزنت 500 كيلو جرام – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) .. وإعترفوا بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) .

وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين) بدائرة قسم شرطة حلوان تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وأقرا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المستولى عليها وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله (سيىء النية " له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة القسم) وضبط (عاطل) لقيامه بسرقة بعض( المشغولات الذهبية ، هاتف محمول ، جهاز لاب توب) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق ، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عملائه "سيئى النية" (3 أشخاص) تم ضبطهم ، وأرشدوا عن المسروقات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.