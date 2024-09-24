اليوم السابع
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ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 11:06 ص
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه تجارة العملة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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