اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقنا

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 04:06 م
ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقنا حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة أهالى إحدى القرى بمركز نقادة بقنا بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بجوار منازلهم مما يعرض منازلهم لخطر الانهيار.

 

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على الحفر وتبين أنه (له معلومات جنائية)، كما تبين وجود أثار حفر قديم داخل محل سكنه بدائرة المركز، وكذا وجود الأدوات المستخدمة فى الحفر.

 

وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المنزل وقيامه بردمها لمعرفة الجيران بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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