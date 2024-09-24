"صحة الشرقية" تستجيب لاستغاثة قعيد بالمنزل وتنقله للمستشفى لتلقى العلاج

الشرقية - إيمان مهنى

في لفتة إنسانية، استجاب الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لاستغاثة رجل مريض قعيد بالمنزل، يبلغ من العمر 55 عاماً، يشكو من السمنة المفرطة ويعاني من التواء حاد في القدم، ومرض السكري، ويقيم بإحدى القرى بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث كلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي، وإدارة المستشفيات بالمديرية، بالتنسيق الفوري مع هيئة الإسعاف وإدارة مستشفى بلبيس المركزي، لتقديم أوجه الرعاية الطبية وتقييم الحالة الصحية للمريض، من خلال الأطباء المختصين.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى قيام إدارة المستشفيات بالتحرك الفوري، والتواصل مع الحالة والتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف، لنقل المريض إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء كافة الفحوصات الطبية للمريض، والاطمئنان علي الحالة الصحية والتي تحتاج إلى العلاج التحفظي حسب تقييم الطبيب المعالج.

وقامت إدارة المستشفى بصرف العلاج الدوائي اللازم، بعد القيام بالإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة، مشيراً إلى أن وكيل الوزارة وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمريض، لحين تحسن الحالة الصحية له.



المريض أثناء خضوعة الفحص الطبي