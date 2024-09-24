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سعر الذهب يسجل 3600 جنيه للجرام عيار 21 لأول مرة منذ فبراير 2024

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 07:55 م
سعر الذهب يسجل 3600 جنيه للجرام عيار 21 لأول مرة منذ فبراير 2024 الذهب
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بحوالي 25 جنيهات وذلك وفق تطورات سعر الذهب العالمي الذي يسجل ارتفاعات مستمرة، مما ينعكس على أداء الذهب في السوق المصري، ويعد سعر الذهب المسجل في مصر حالياً هو الأعلى منذ فبراير الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4114 جنيهًا
عيار 21 يسجل 3600 جنيه
عيار 18 يسجل 3086 جنيهًا
الجنيه الذهب 28800 جنيه

الذهب العالمي يواصل الصعود

ارتفعت العقود الآجلة للذهب ترتفع خلال الدورة الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تم المتاجرة على السبائك الخام بسعر 2664 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي يسجله الذهب، وارتفع الذهب الآن في المعاملات الفورية إلي 2650 دولارا.

ووفق بيانات بورصة نيويورك التجارية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 0.39% لتتم المتاجرة على أوقية الذهب عند 2,662.75 دولارًا للأونصة حتى وقت نشر هذه السطور – فهو سعر لحظي قابل للتغير – وقد يشهد السوق تطورات جديدة.







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