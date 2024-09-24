زراعة أشجار ورسم جداريات على أسوار المدارس ضمن مبادرة بداية بالسنطة

الغربية – مصطفى عادل

تابعت مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، أعمال زراعة الأشجار بحديقه الطفل، وتقليم وتهذيب الأشجار بشوارع المدينة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "بداية"، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ورفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل الدورية التي تتم بشوارع المدينة، ومداخلها والطرق الرئيسية والفرعية، لإظهارها بالشكل الجمالي والحضاري الذى يليق بها.

كما تابعت رئيس المدينة، أعمال رسم الجداريات على أسوار المدارس بالمدينة، بهدف إضفاء الشكل الحضاري والجمالى على مداخل المدارس.

وأكدت رئيس المدينة، على العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى أن الاهتمام بالحدائق، يأتي ضمن الجهود إلى تبذلها المحافظة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.



تقليم الأشجار



دهان أسوار المدارس



دهان أسوار المدارس