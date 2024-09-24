رئيس جامعة سوهاج يتابع إجراءات تسكين الطلاب والطالبات القدامى بالمدن الجامعية

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، إجراءات استقبال وتسكين الطلاب والطالبات القدامى بالمدن الجامعية، والتي تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى على سير عملية التسكين، مشددًا على أهمية توفير الراحة للطلاب والرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن الإجراءات، وطمأنتهم على سلامة أبنائهم.

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة أن المدن الجامعية تمثل أسرة بديلة تقدم الرعاية للطلاب في جميع المجالات العلمية والثقافية والرياضية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير خدمات وأنشطة تجعل من المدن الجامعية بيئة معيشية فعالة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المدينة الجامعية استقبلت أعدادًا كبيرة من الطالبات برفقة أولياء الأمور لإنهاء إجراءات التسكين، والتي تشمل الكشف الطبي، بما في ذلك تحليل المخدرات للاطمئنان على سلامة الطلاب، ثم استكمال الأوراق المطلوبة من قبل وحدة الإقامة.

كما أشار حامد الخولي، مدير عام المدن الجامعية، إلى أن اليوم الأول للتسكين شهد إقبالاً كبيرًا من طالبات كليات العلوم، الصيدلة، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، التجارة، الحقوق، التربية النوعية، التمريض والتربية الرياضية، وذلك وفقًا للجدول المحدد. وأكد أن إجراءات تسكين الطلاب القدامى لباقي الكليات ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، حيث تم تخصيص ثلاثة أيام للطالبات ويومان للطلاب، مع توزيع الكليات على هذه الأيام.