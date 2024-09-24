رئيس جامعة القاهرة: المنح التعليمية تعزز فرصا تتسم بالتميز وتساهم بالمبتكرين

محمد صبحى

قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، نحتفل اليوم من داخل قبة جامعة القاهرة، منارة العلم والعلماء ومقصد الباحثين من شتى قطاع الأرض نحتفى معا بالنتائج المثمرة للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجال التعليم العالى ونحتفل اليوم باستقبال الدفعتين الأولى والثانية من برنامج رواد وعلماء مصر ودفع منح الجامعات الحكومية، وكذلك خريجى المنح الجامعية وأيضاً الدفعة الأولى من برنامج مراكز التميز فى مجالات الزراعة والمياه.

وأضاف الدكتور محمد سامى خلال كلمته بحفل استقبال خريجي مبادرة رواد وعلماء مصر، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المنح تعزز فرص تعليمية تتسم بالتميز وتساهم فى دعم المبتكرين والنوابغ وتوفر بيئة تعليمية محفزة تشجع على البحث العلمى والابتكار، موضحاً أن البرامج المقدمة من الوكالة الأمريكية وتنفذها الجامعة الأمريكية تعزز البحث العلمى للعلماء المصريين فى مجالات: المياه، والطاقة، والزراعة، وتغير المناخ، والصناعات التحويلية، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، والصحة العامة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات المهمة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، إن المكرمين الذين نحتفي بهم اليوم، هم قوة حقيقية نطمح من خلالها إلى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لذلك أقول لهم أنتم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، ولا شك أن الطريق أمامكم ليس سهلًا، لكنه مليء بالفرص التي تنتظر إبداعكم ومثابرتكم، وأدعوكم أن تستمروا في العمل الجاد والسعي نحو التميز العلمي والابتكار، لأن مصر والعالم بحاجة إلى عقولكم وإبداعاتكم. وقبل أن أختم كلمتي، أود أن أتوجه بالشكر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسفارة الأمريكية، وكل الشركاء الأكاديميين على دعمهم المستمر لتقديم أفضل الفرص التعليمية لشبابنا. وأخيرًا، أهنئ المكرمين، وأتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في رحلتهم الأكاديمية والمهنية .



