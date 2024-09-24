رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى لتوفير بيئة تعليمية وخدمية متكاملة

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى مستهل اجتماع مجلس الجامعة المنعقد اليوم الثلاثاء عمداء الكليات والمعاهد بمناسبة بدء العام الدراسى يوم السبت القادم، واستعرض تجهيزات واستعدادات الكليات في هذا الشأن ووجه رئيس الجامعة بضرورة استمرار العمل لضمان توفير بيئة تعليمية وخدمية متكاملة للطلاب تلبى احتياجاتهم الأكاديمية والخدمية المختلفة، وذلك من خلال المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعى.

وطالب بالتنبيه بضرورة الالتزام بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها، وتشجيع الطلاب على المشاركة فى الفعاليات والأنشطة الطلابية التى من شأنها توفير مناخ دراسى يسهم فى تحقيق التفوق والنجاح وبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتشجيعهم أيضاً على المشاركة فى المبادرات الجامعية التي سيتم اطلاقها في اطار مبادرة بداية لبناء الإنسان والتى تستمر لمدة 100 يوم ، التي من شأنها أن تسهم فى تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز قدراتهم ليكونوا جزءا فعّالا فى المجتمع.

ووافق المجلس على ترقية 18 عضو هيئة تدريس، 11 إلى وظيفة أستاذ، 7 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 11 مدرس، ومنح 103 درجات دكتوراه، و165 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.