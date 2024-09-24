اليوم السابع
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جيش الاحتلال يعلن اغتيال على القبيسى قائد منظومة الصواريخ فى حزب الله

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 05:45 م
جيش الاحتلال يعلن اغتيال على القبيسى قائد منظومة الصواريخ فى حزب الله قصف لبنان
كتب عبد الوهاب الجندى

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلى، اغتيال على إبراهيم محمد القبيسى، قائد منظومة الصواريخ والقذائف فى حزب الله اللبناني.

 

فى السياق ذاته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، فى كلمة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية أنها موجهة إلى اللبنانيين، أن حرب إسرائيل مع حزب الله، و(الأمين العام للحزب) حسن نصر الله، ستقود اللبنانيين إلى حافة الهاوية".

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عمليات التصعيدية العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذى يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعمل على تقويض فرص وقف الحرب على قطاع غزة، من خلال عمليات عسكرية جديدة ضد لبنان وشعبه.







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