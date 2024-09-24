جامعة عين شمس تستقبل 60 ألف طالب جدد بالعام الدراسى الجديد

كتب محمود راغب

عقد مجلس قطاع شئون التعليم و الطلاب بـ جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته الأولى للعام الجامعى الجديد 2024-2025 اليوم الثلاثاء.

استهل الدكتور محمد ضياء زين العابدين المجلس بتهنئة الوكلاء و الحاضرين بـ العام الجامعى الجديد 2025/2024 كما قام بتهنئة الدكتور حسام الدين مصطفى فهيم الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات للعمل مستشارًا لرئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والإشراف على مشروع الأرشفة الإلكترونية كذلك تهنئة الدكتورة ريهام مجدی لتوليها منصب وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

كذلك تم استعراض إستعدادات العام الجامعى الجديد2024 - 2025 وما تم الانتهاء منه من أعمال قبول الطلاب من خلال التنسيق الإلكترونى والذى بلغ حتى تاريخه ما يقرب من ( 40000طالب) بخلاف المقبولين عن طريق المنصة الإلكترونية للتحويلات والذى بلغ عددهم ما يقرب من ( 20000طالب) وقد تم عمل استبيان وجاءت نتيجتة مرضية جدا من الطلاب وأولياء الأمور عن الأداء والخدمات المقدمة.

كذلك استعراض تجديد إتفاقيات وبروتوكولات المنح الدراسية ( ساويرس - الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- USAID - تكرير البترول ). وتخصيص منح دراسية لصالح طلاب STEAM، كذلك تحديث البروشورات والكتيبات التى توضح شروط القبول ببرامج الكليات بالجامعة وتوزيعها بمعارض التعليم العالى والتى ساهمت فى الإقبال على مرحلة التقديم المبكر لتلك البرامج مثل برامج كليات الحاسبات والمعلومات - الطب - الألسن وغيرها.



كما تم الانتهاء من تقارير العديد من اللوائح الدراسية والإدارية مثل ( إيقاف القيد - لائحة كلية التربية النوعية - لائحة برنامج التربية النوعية - لائحة برنامج الليسانس فى الحقوق باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة وغيرها

كذلك استعراض ما تم أثناء فتح معامل التنسيق واستقبال ما يقرب من (25000 طالب للتنسيق بمراحل الثانوية عامة - الثانوية المعادلة. وإتاحة معمل مخصص لاستقبال ذوى الإحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الراحة لهم بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات

وتناولت بالشرح الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم تفعيل منظومه الكتب الإلكترونية لكليات الجامعة من خلال منظومة ASU2 learn.

كما تم الإحاطة بالموضوعات التى تم الموافقة عليها بالتفويض من رئيس الجامعة فى فترة عدم انعقاد مجلس الجامعة والمصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة فى 2024/7/10.