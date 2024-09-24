تنظيم معرض ملابس لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، علي تنظيم جمعية الأورمان معرض ملابس لدعم 350 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى "الظواهرية، الربعمائة، سعود، منشأ أبوعمر، أم معفن، بحرالبقر، السعدى والشيخ حسانين"، بمركز الحسينية، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية.

وأكد أحمد عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

وأشار إلي أن هذه الأنشطة تتم بإشراف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم لهم العديد من المساعدات العينية لرفع المعاناة عنهم.

وأشاد شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تحت قيادة الاستاذ أحمد عبدالمتجلى لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.