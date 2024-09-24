تشغيل تجريبي لعيادات الكشف المبكر عن أورام الأطفال بمستشفى طنطا الجامعى

الغربية محمد طارق

افتتح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية المجانية الخاصة بالكشف المبكر عن أورام الأطفال بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي قطاع 3 بمستشفيات جامعـة طنطا فى إطار استمرارية تقديم خدمات طبية جديدة ومتميزة للأطفال المرضى بالمستشفيات الجامعية.

وذلك بحضور الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور عبدالرحمن المشد المشرف على قطاع مستشفيات سرطان الأطفال الجامعي والدكتور عادل حجاج نائب مدير المستشفى للشئون الفنية، والدكتورة إيمان العسكرى المشرف الطبي على قسم الداخلي بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي، والدكتور عاصم غلاب مدير التشغيل والجودة، وعدد كبير من العاملين بالمستشفى من أطباء وصيادلة ومهندسين وإداريين وفنيين وتمريض .

أكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن قطاع مستشفيات سرطان الأطفال الجامعي بمستشفيات جامعـة طنطـا صروح طبية كبيرة تتبع كلية الطب جامعة طنطا جهزت خصيصا لعلاج أمراض الدم وأورام الأطفال وتحظى بدعم كامل من إدارة الكلية والمستشفيات الجامعية فى إطار تعاون مثمر وفعال بين كافة أقسام الكلية، لخدمة الأطفال المرضى دون قيد أو شرط داخل محافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتقدم كافة الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والتدخل الجراحي وفقا للمقاييس والبروتوكولات العالمية تحت إشراف نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب جامعـة طنطـا بأعلى معايير الجودة الطبية، لرفع المعاناة عن الأطفال المرضى .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن إجمالى عدد العيادات الخارجية المجانية الخاصة بالكشف المبكر عن أورام الأطفال التى تم تشغيلها تجريبيا اليوم هو عدد ٤ عيادات مجهزة بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية تعمل بالمجان ولجميع الجهات المتعاقدة مع المستشفيات الجامعية من خلال خطة إستراتيجية متفق عليها للنهوض بالعمل داخل قطاع مستشفى سرطان الأطفال الجامعي على أن يتم تشغيل العيادات بشكل كامل فى القريب العاجل، مشيرا إلى أن قطاع مستشفيات سرطان الأطفال الجامعى بمستشفيات جامعـة طنطا استقبل ما يقرب من عدد 60 حالة طفل تردد على القطاع خلال الفترة من 1 / 8 / 2024 م حتى 15 / 9 / 2024 م

كما أجرى عميد الكلية مع مرافقيه جولة تفقدية داخل غرف المرضى للإطمئنان على حسن سير العمل وإزالة أى معوقات تعوق سيره، تخللها عقد عدد من اللقاءات مع الأطفال المرضى للإطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم العلاج اللازم وفقا لكل حالة، وكذلك تم عقد لقاء مع العاملين بالمستشفى لبحث آليات تطوير العمل فى خدمة الأطفال مشيدا بتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد كافة العاملين فى أماكنهم داخل المستشفى وإرتداء الزى المخصص لكل منهم وحسن تعاملهم مع المرضى وذويهم بصورة مشرفة تليق بمستوى الخدمة الطبية المتميزة المقدمة للأطفال .