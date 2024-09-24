اليوم السابع
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تحرير 68 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز مخالف بالبحيرة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 07:31 م
تحرير 68 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز مخالف بالبحيرة خبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 68 مخبزا بلديا، وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمتاجر لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.







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