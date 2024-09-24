تأجيل محاكمة "هاكزر" استولوا على صفحات شخصية بتهمة انتحال الصفة لـ8 أكتوبر

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة، والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على "الفيس بوك" والاستيلاء عليها ثم طلب أموال من أصدقائهم لجلسة 8 أكتوبرالمقبل.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك"، وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم.

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل، وعرض المتهمين على النيابة العامة التى قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

