بعد انقضاء محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بالتصالح.. حوادث مرورية دفعت مشاهير للمحاكم

كتب بهجت أبو ضيف

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ضد الفنان عباس أبو الحسن، بتهمة دهس سيدتين بسيارته بطريق المحور المركزي مدينة أكتوبر، ووفاتهن.

شهدت ساحات المحاكم، خلال الآونة الأخيرة عددا من القضايا لمشاهير متهمين بارتكاب حوادث تصادم على الطرق والتى اسفرت عن إصابة أو فاة عددا من المواطنين حتى وصلت الى القضاء ونذكر عددا منها خلال السطور التالية..

-الفنان عباس أبو الحسن

حددت النيابة العامة بالجيزة جلسة اليوم 23 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بعد أن وجهت إليه تهمة القتل الخطأ والإصابة في حادث تصادم سيارته بسيدتين بطريق المحور المركزي بأكتوبر مما أسفر عن إصابتهن بإصابات خطيرة، ووفاة إحدهن داخل احدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين متأثرة بالإصابة ،وذلك أمام محكمة جنح الشيخ زايد.

وتوفيت حسنة حسن 36 عام داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفية لديها 3 أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر، وأصيبت نتيجة تصادم سيارة بها أثناء عبورها الطريق خلال الذهاب إلي عملها.

وكان قد حصل اليوم السابع على التقرير الطبي للسيدة منال صالح إحدى ضحايا حادث سير الفنان عباس أبو الحسن حيث كشف التقرير أن المذكورة حضرت إلى الطؤارى بصحبة الإسعاف بعد ادعاء التعرض لحادث سير، بتوقيع الكشف الطبي الأولى الظاهري تبين اشتباه بشرخ هوائى بالصدر واشتباه بكسر بالترقوة اليمني واشتباه كسر بعظام الحوض واشتباه كسر بقاع الجمجمة وجرح قطعى بالوجه وجرح بالفم واشتباه كسور بعظام الأنف.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، في اتهامه بدهس سيدتين بسيارته أثناء سيره على المحور المركزي بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة 10 آلاف جنيه.

-عصام صاصا مطرب المهرجانات

خلال عودة مطرب المهرجانات عصام صاصا لمسكنه، عقب انتهاؤه من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وأثناء قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري، اصطدم أحد الأشخاص "موظف" ومن قوة الصدمة توفى فى الحال، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم التحفظ على صاصا وسيارته، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.

تم نظر أولى جلسات محاكمة المطرب عصام صاصا غيابيا، حيث إنه توجه إلى مدينة دبى بعد إخلاء سبيه بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى وقررت التصالح مع المتهم، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتين وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم، وفي الموعد المحدد للجلسة، قضت محكمة جنايات الجيزة، حضوريا، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ لمُطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه بالتسبب فى بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

- الفنان أحمد صلاح حسني

وجه أحد الأشخاص، اتهاما للفنان أحمد صلاح حسني، بتدمير سيارته، وحرر محضرا اتهمه فيه بقيادة سيارته بسرعة جنونية، تسببت في اصطدامه بسيارته وتدميرها، بالتجمع الخامس.

خلال نظر الجلسة، قدم دفاع المجني عليه، مذكرة بالمخالفات المرورية للفنان أحمد صلاح حسني، والتي بلغت 42 مخالفة متنوعة، ما بين تجاوز السرعات المقررة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

لجأ الفنان أحمد صلاح حسني، للتصالح مع المجني عليه، لتقرر محكمة جنح التجمع الخامس، انقضاء الدعوى بالتصالح.

-أحمد فتوح لاعب الزمالك

اصطدم أحمد فتوح لاعب الزمالك أثناء قيادته سيارته، بأحد الأشخاص، أثناء عبوره الطريق في العلمين، مما أسفر عن مصرعه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

تبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات.

وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بـ تقرير الطب الشرعي التي أودت إلي الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد القانون.

وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.

