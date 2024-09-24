اليوم السابع
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اليوم طقس حار رطب بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 08:00 ص
اليوم طقس حار رطب بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة حالة الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.


وقالت إنه من المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 23، وقنا العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 26

 







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