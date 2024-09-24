المنصورة التخصصى تعلن توافر 8 عيادات خارجية متخصصة فى الفترة المسائية

الدقهلية – سارة الباز

أعلنت مستشفى المنصورة التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن توافر 8 عيادات خارجية متخصصة في الفترة المسائية في التخصصات التالية: (الجلدية، التخاطب، طب السمع والاتزان، الأسنان، الأطفال، جراحة التجميل والحروق، العلاج الطبيعي، الروماتيزم والتأهيل)، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعيادات المسائية.

وجاءت مواعيد العيادات كالتالي: الجلدية من السبت على الأربعاء من الساعة 2 ظهرا وحتى 5 مساء، طب السمع والإتزان في يوم الثلاثاء من الساعة 2 وحتى 5 مساء، الأطفال في يوم الإثنين من الساعة 2 ظهرا، وحتى 4 مساء، والتجميل والحروق في يوم الإثنين من الساعة 2 ظهرا، وحتى الساعة 4 مساء، والأسنان في أيام: الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الخميس من الساعة 2 ظهرا، وحتى 5 مساء، والعلاج الطبيعي من السبت إلى الخميس من الساعة 2 ظهرا، وحتى 5 مساء، والروماتيزم والتأهيل من السبت إلى الخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 5 مساء.

ويمكن للمواطنين التواصل مع المستشفى في التفاصيل، والمواعيد عبر الأرقام التالية: 0502948222 – 0502948322 ، أو بالتوجه مباشرة للمستشفى في العنوان التالي: شارع المستشفى العام القديم المتفرع من شارع الجمهورية بمدينة المنصورة.

وما تزال فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مستمرة بالمستشفى؛ للكشف المبكر عن الأورام السرطانية شاملة أورام: (الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم)؛ لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة؛ وبالتالي تخفيض عدد الوفيات الناجمة عنه، ويمكن التسجيل في المبادرة عبر الرابط التالي:

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