اليوم السابع
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البابا تواضروس يشهد حفل تخرج معهد المشورة بأرض الجولف

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 12:18 م
البابا تواضروس يشهد حفل تخرج معهد المشورة بأرض الجولف حفل تخرج معهد المشورة بأرض الجولف
كتبت: بتول عصام

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شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، الحفل الذي نظمه معهد العائلة المقدسة للمشورة الأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، لمن أنهوا دراستهم في المعهد، البالغ عددهم 80 خريجًا وخريجة.

وتضمن الحفل الذي احتضنه المقر البابوي بالقاهرة عدة فقرات، اختتمت بكلمة قداسة البابا هنأ خلالها الخريجين، مثنيٌا على دراسة المشورة التي تسهم في زيادة الوعي، سعيًا نحو حياة أفضل للإنسان، وسلم قداسته في نهاية الحفل شهادات التخرج على الخريجين.

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جانب من الحفل


جدير بالذكر، أنه يقدم المعهد دورات تدريبية في مجالات مختلفة تستهدف كل الفئات والموضوعات ومنها دورات للمقبلين على الزواج ولحديثي الزواج وفي تربية الأطفال، إلى جانب دورات تنمية بشرية.







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