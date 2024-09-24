إقامة معرض للمنتجات اليدوية والحرفية والأسر المنتجة بتضامن الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن إقامة معرض للمنتجات اليدوية، والحرفية، والأسر المنتجة، اليوم الثلاثاء، حيث نظمت مديرية تضامن الدقهلية بالتعاون مع مؤسسة بيت العطاء الخيرية بالمنصورة معرضا لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية والمفروشات والإكسسوارات، ويستمر المعرض من العاشرة صباحا، وحتى العاشرة مساءا بنادي الحوار بالمنصورة.

وافتتحت الدكتورة ماجدة جلالة المعرض، وأكدت حرص وزارة التضامن الاجتماعي على الشراكة مع المجتمع المدني، ونشر ثقافة العمل الحر داخل الجمعيات الأهلية من خلال التوسع في إقامة معارض؛ لتسويق منتجات الشباب، بالإضافة إلى إقبال الشباب على إقامة مشروعات خاصة بهم تحقق دخل مناسب يمثل دعما كبيرا لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية.

حضر الافتتاح فاطمة محي الدين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بيت العطاء، والدكتور هيثم البدويهي، المدير التنفيذي لنادي الحوار، والدكتورة نيفين أبو المعاطي، مدير مركز تدريب المحافظة، وعدد من الشخصيات ومتطوعي الجمعيات الأهلية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"المشروع القومي للتنمية البشرية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بيت العطاء بالمنصورة، ونادي الحوار الرياضي، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد أنور العدل، نائب المحافظ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.