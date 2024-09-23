9 نصائح للتفوق فى الدراسة.. تعرف عليها

كتبت ـ سارة وائل

المذاكرة الفعالة هي مفتاح النجاح الأكاديمي ولكن مع كثرة المعلومات والضغوط اليومية، قد يجد الطلاب صعوبة في التركيز والحصول على أفضل النتائج، ولذلك وفي هذا التقرير يرصد "اليوم السابع" مجموعة من النصائح العملية التي تساعد الطلاب على تحسين أدائهم الدراسي والتفوق في المذاكرة.

إليكم النصائح

1. تخصيص مكان ثابت للمذاكرة مهيأ بحسب طقوسك الخاصة، وحسب ذوقك الشخصي.

2. استخدم أدواتك المفضلة من الألوان والأقلام والأوراق.

3. اكتب ملخصًا لما تقرأ.

4. خذ راحة فورًا عند الشعور بالملل أو الكسل.

5. نم جيدّا قبل أن تبدأ في المذاكرة.

6. إذا كنت ممن يحبون المذاكرة الجماعية، اختر من يتصفون بالجدية ويساعدونك على إتمام عملك.

7. ضع خطة أو جدولًا واقعيًا يتناسب مع قدراتك وإنتاجيتك، وحافظ عليه واعتمد عليه كروتين.

8. استخدم الوسائل الحديثة مثل المقاطع المرئية على اليوتيوب.

9. حاول قدر الإمكان إبعاد الهاتف المحمول أو غلقه أو على الأقل ضبطه على وضع صامت أثناء الاستذكار.

وفي ذلك الصدد يوجد بعض التقنيات للدراسة الفعالة، وهما: