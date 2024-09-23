وكيل صحة الدقهلية في جولة تفقدية لطب أسرة الزهايرة

الدقهلية - سارة الباز

قام الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية يرافقه الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب العلاجى، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لمركز طب الأسرة فى الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين؛ لمتابعة انتظام العمل بعد افتتاح المركز؛ ليصبح إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

تأتى الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية خاصة المنشآت المدرجة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

استهل وكيل الوزارة الزيارة بتفقد غرفة الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر أدوية، ومستلزمات الطوارئ، وتدريب الطاقم الطبي على أعمال الطوارئ.

وتابع "مدكور" جولته بتفقد الصيدلية؛ للتأكد من توافر الأدوية الاستراتيجية، ومرَّ على عيادة الأسنان، وغرفة التعقيم، والنفايات لاستطلاع مدى مطابقتها للمواصفات، والمعايير، وتوافر كمية مناسبة من مستلزمات مكافحة العدوى.

واستكمل جولته بمتابعة أعمال المبادرات الرئاسية، وخدمات تنظيم الأسرة للسيدات من توقيع الكشف الطبي عليهن، وحصولهن على الوسائل بسهولة، وتنفيذ الندوات التوعوية، وتقديم المشورة، مشدداً على ضرورة انتظام سير العمل بغرفة الملفات، والتأكد من إنشاء ملفات جديدة لكافة المترددين على المركز.

وفى ختام الزيارة أكد وكيل الوزارة على الفرق الطبية بأهمية حسن استقبال المواطنين والمعاملة الجيدة لهم، ومثمناً جهود الفرق الطبية، وفى مقدمتهم الدكتور رامى الغريب، مدير إدارة السنبلاوين، والدكتورة إسراء لطفى، وكيل الإدارة، والدكتورة فاطمة عبد الهادى، مدير الزهايرة على جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.