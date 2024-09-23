اليوم السابع
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وزير دفاع الصومال: نحن نعرف مصالحنا ونختار بين حلفائنا وأعدائنا.. شكرا مصر

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 07:03 م
وزير دفاع الصومال: نحن نعرف مصالحنا ونختار بين حلفائنا وأعدائنا.. شكرا مصر وزير الدفاع الصومالى عبد القادر محمد نور
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، الشكر للدولة المصرية قيادة وشعبا.

وكتب على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "نحن نعرف مصالحنا وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا.. شكرا مصر".

وشددت الخارجية المصرية في أغسطس الماضي، التأكيد على موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شئونه الداخلية، وذلك حين استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أحمد مُعلم فقي وزير خارجية الصومال.

وقد أشاد الوزير عبد العاطي بالأجواء الإيجابية التي صاحبت لقاء القمة بين رئيسي البلدين، والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.







وزير الدفاع الصومالى

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