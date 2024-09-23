اليوم السابع
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وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط 3 شركات إلحاق عمالة لتقاضيها أموالا من مواطنين

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:37 ص
وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط 3 شركات إلحاق عمالة لتقاضيها أموالا من مواطنين محمد جبران وزير العمل
كتبت آية دعبس

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قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، إلغاء نشاط ثلاثة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وهي: شركة الهرم العالمية والتى تحمل ترخيص رقم  209، وشركة كريستالة ترخيص رقم  1304، وشركة البركة والحمد ترخيص رقم  1473، وذلك لتقاضي مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وكان الوزير جبران قد قرر خلال الشهر الماضى إيقاف نشاط 10 شركات مماثلة، هى شركات:النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383،ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"،و الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ،وبالم ،وتحمل ترخيص رقم "1406 " ،ورايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337" ،و الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"،والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"،و رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95" ، وشركة الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348،والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له ..

ووجه "جبران" -حسب بيان وزارة العمل اليوم الإثنين - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق، وكرر الوزير، التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا .

يُشار هنا إلى أن  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون،أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص، أوإلغاءه .

 







وزارة العمل

شركات الحاق العمالة

الغاء نشاط شركات

وقف شركات لالحاق العمالة



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