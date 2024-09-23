وزير الصحة يطمئن على الخدمات الطبية المقدمة لمواطنى أسوان

أسوان- صلاح المسن

قام الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة ميدانية لعدد من المستشفيات شملت مستشفى أسوان للتأمين الصحى، والمسلة، وأسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة، حيث أطمأن الوزير والمحافظ وسط حضور للدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للحالات المرضية.

واستمع وزير الصحة ومحافظ أسوان لمطالبهم حيث أشادوا بالرعاية الصحية المتكاملة التى يتم تقديمها لهم داخل هذه الصروح الطبية فى ظل المستوى الراقى والنموذجى من المعاملة المتميزة من أطقم الأطباء والتمريض، فضلاً عن التجهيزات الجيدة، وتوافر الأسرة، وجاهزيتها لإستقبال أى حالات وغيرها من الخدمات الأخرى فى ظل عدم تجاوز نسبة الإشغال داخل كافة مستشفيات المحافظة 51%، وتم التوجيه من نائب رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى أسوان للتأمين الصحى حتى يتسنى تقديم خدماتها لمواطنى المحافظة على الوجه الأكمل، هذا وتستعد محافظة أسوان للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل 11 مستشفى، و112 مركزا طبيا ووحدة صحية، والتى شهدت تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لها لتتحول إلى صروح طبية نموذجية لتقديم خدماتها المتنوعة بالجودة العالية وفقاً للمعايير الدولية.