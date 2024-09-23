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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المولدوفي الموقف المصري من التطورات في غزة

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 04:07 م
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المولدوفي الموقف المصري من التطورات في غزة بدر عبد العاطي مع نظيره وزير خارجية مولدوفا
كتب أحمد جمعة

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التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ٢٣ سبتمبر مع  Mihai Popșoi نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مولدوفا، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الذي شهدته العلاقات المصرية المولدوفية خلال العامين الماضيين، مبدياً تطلع الجانب المصري إلى تفعيل مذكرات التعاون الموقعة بين البلدين، وزيادة حجم التجارة، وتسهيل حركة السياحة، وتعزيز الحوار السياسي في الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما قدم الشكر للجانب المولدوفي على الدعم الذي قدمته السلطات في مولدوفا لإجلاء/ عبور الطلاب المصريين العالقين في أوكرانيا عبر الأراضي المولدوفية ثم إلى رومانيا في بداية الأزمة الأوكرانية. ورحب كذلك بالتعاون القائم بين البلدين في مجال بناء القدرات، مؤكداً على استعداد مصر لتقديم مزيد من الدورات التدريبية وفقاً لاحتياجات الجانب المولدوفي.

كما أكد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين المصري والمولدوفي بهدف تعزيز مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، مشيراً إلى منتدى الأعمال المصري المولدوفي الذي عُقدَ على هامش زيارة وزير الخارجية المولدوفي إلى مصر لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين، واستشراف الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى الجانبين، موضحاً تطلع الجانب المصري للبناء على مخرجات المنتدى من أجل العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقد استعرض وزير الخارجية لنظيره المولدوفي محددات الموقف المصري من التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.







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