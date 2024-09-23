وزير الخارجية يؤكد على خطورة الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

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أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، على خطورة الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلى المتجاوزة للقانون الدولى الإنسانى فى قطاع غزة، والمنتهكة لكل الاتفاقات مع الجانب الفلسطينى بالضفة الغربية، وغير المتجاوبة مع جهود وقف إطلاق النار التى يقودها الوسطاء، تعد المتسبب الرئيسي في تأزم الوضع الراهن.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية فى فعالية لمعهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح وزير الخارجية - خلال الفعالية - أن الوضع في قطاع غزة أصبح غير محتمل، ويتطلب مضاعفة جهود الإغاثة الدولية في ظل الدمار غير المسبوق الذي خلفه الاحتلال، وذلك بخلاف الخسائر البشرية التي تجاوزت 40 ألف شهيد.

وشدد الدكتور عبد العاطي، على أن تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي تعد ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة.. مستعرضاً محددات موقف مصر من القضية الفلسطينية والذي يرتكز على ضرورة التوصل لتسوية تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته المشروعة إزاء تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلّة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.