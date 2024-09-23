وزير التموين يبحث استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كتب مدحت وهبة

اجتمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع شركة "مكسب" لتجارة التجزئة بحضور كل من بلال مغربل رئيس مجلس ادارة الشركة، وعلي نور نائب رئيس مجلس الادارة، ومصطفي عمران رئيس قطاع العلاقات الحكومية، ومحمود الحيني رئيس قطاع التكنولوجيا المالية واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التجزئة والتجارة الإلكترونية، وكذلك كيفية استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات الأساسية للمواطنين حيث أن مجال العمل ممتد لربط موردي السلع الاستهلاكية بتجار التجزئة في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية باستخدام التقنيات الحديثة ، وتم الاتفاق على دراسة تطوير منصات إلكترونية تسهل من عملية شراء وتوزيع السلع الاستهلاكية، باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة.

ومن جانبه وجه بلال المغربل الرئيس التنفيذي لشركة مكسب والوفد المرافق له التحية للدكتور شريف فاروق وزير التموين، مؤكداً على أهمية التعاون مع الوزارة والجهات التابعة لها، وموضحاً أن الشركة لديها رؤية في مجال تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية حيث تتواجد الشركة بالسوق منذ عام 2018، وتهدف لوصول السلع الاستهلاكية لتجار التجزئة في معظم محافظات الجمهورية.



الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية (1)