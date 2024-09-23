وزيرة البيئة تلتقي أمين لجنة البيئة في حزب مستقبل وطن لبحث عدد من الملفات

كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، النائب الدكتور كريم بدر حلمى، عضو مجلس النواب، وأمين لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن، لبحث سبل التعاون بين الوزارة وأمانة لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذ ياسر عبدالله، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرصها على استمرار قنوات التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتضافر الجهود والتعاون لدعم مسيرة العمل والنهوض بالبيئة المصرية، والتكاتف فى مواجهة التحديات الحالية للقضايا البيئية المختلفة، مؤكدة العمل على تلبية كافة الطلبات والرد على كافة الاستفسارات التى تقدم من لجان الطاقة والبيئة بمجلسي النواب والشيوخ إيمانا منها بأن قضية البيئة تمس الحياة اليومية لكل مواطن.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن دور الوزارة رغم أنه غير تنفيذي شأنه شأن وزارات البيئة فى العالم أجمع، ويقوم على وضع السياسات والأطر المنظمة للبيئة، إلا أن الوزارة تساهم فى العمل على أرض الواقع فى عدد من الملفات مثل منظومة قش الأرز والمخلفات، وهو دور أصيل للمحليات والمجتمعات العمرانية، لافتة إلى أن الدور الأساسي التنفيذي للوزارة كإشراف وإدارة ووضع سياسات هى حماية وصون المحميات الطبيعية والتى تمثل ١٥٪ من مساحة مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعمل على ملفى التشجير والمخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم بحث الفرص الاستثمارية بمنظومة المخلفات به سواء فى المخلفات الزراعية، أو إنشاء وحدات البيوجاز والترويج لها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بالوزارة، فى القري لإنتاج سماد عضوى للفلاح أو غاز للبيوت، كما يتم عمل مداخلات وإطلاق مبادرات لزيادة مساحات التشجير فى المحافظات بالتعاون مع المجتمع المدنى، ومنع القطع الحائر له من خلال قرارات المحافظين التى صدرت فى هذا الشأن.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك آلية يمكن للحزب التعاون من خلالها مع الوزارة، تنفيذًا لبرنامج الحكومة والذي يتضمن فى مستهدفاته إقامة حوار مجتمعي حول قضايا البيئة، والعمل من خلاله على أرض الواقع مع مختلف فئات المجتمع، سواء القطاع الخاص من خلال ملف الفرص الاستثمارية، أو القطاع الصناعي وكيفية توفيق أوضاعه وتقديم الدعم الفني أو منحه قروض ميسرة له، أو المزارعين والتوعية بعدم حرق قش الأرز وغيرهم، داعية أمانة البيئة بالحزب إلى التعاون مع الوزارة من خلال أفرع الحزب بمحافظات الجمهوية فى مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة؛ لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه اقتصاديًا.

كما نقل النائب كريم بدر حلمى، تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام، معربا عن تطلعه للتعاون بين الحزب والوزارة فى القضايا البيئية التى تمس المواطن المصرى البسيط، مشيرا إلى أن التشكيل الجديد للهيئة العليا للحزب تضمن إنشاء أمانة خاصة بالبيئة، إيمانا من الحزب بتداخل البيئة فى جميع المجالات سواء الصناعة أو الصحة أو السياحة وغيرهم، مؤكدا على مد يد العون للعمل تحت رعاية الوزارة فى عدد من الملفات ومنها التشجير والمخلفات من خلال مبادرات وجلسات حوار مجتمعى على مستوى المراكز والمحافظات.