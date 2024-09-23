وزارة الزراعة: توريد 995 ألف شجرة للمرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون شجرة

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شملت مرحلتيها الأولى والثانية 13 محافظة حتى الآن، فى إطار جهود الدولة المصرية للتصدى والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلًا عن التصدى لمشكلات التصحر، كما تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى من الأخشاب وتقليل فاتورة الاستيراد إضافة إلى ما لها من فوائد بيئية وجمالية واقتصادية متعددة.

ويتم تنفيذ تلك المبادرة فى الطرق والجزر الوسطى والظهير الصحراوى للمحافظات اضافة إلى نطاق الجهات الحكومية والتى تشمل المدارس، الجامعات، مراكز الشباب، كذلك مداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية فضلًا عن المناطق الصناعية.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بالكامل حيث وردت الأشجار المطلوبة للمحافظات المستهدفة وعددها 7 محافظات هى " القليوبية، الغربية، بنى سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، الوادى الجديد، بواقع 1.3 مليون شجرة تضم 17 صنفًا ونوع من الأشجار الخشبية والمثمرة والتى تشمل كافور، باولينا، حور، أبيض، ماهوجى، أكاسيا، كينوكاربس، تيكوما، كازورينا، تيفيتا، دفلة، السرو البلدى، النبق، ليمون، برتقال، زيتون، يوسفى، رمان.

وخلال المرحلة الثانية للمبادرة يتم حاليًا الانتهاء من توريد 995 ألف شجرة ل محافظات هى القاهرة، المنوفية، جنوب سيناء، بورسعيد. الوادى الجديد، البحر الأحمر، فضلًا عن وزارة الصحة ممثلة فى المنشآت التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، والتى تشمل 18 صنفًا ونوع من الأشجار الخشبية والمثمرة هى " ليمون، زيتون، فرشة زجاج، أكاسيا، جلوكا، كونوكاربس، برتقال، يوسفى، جوافة، مانجو، تيكوما، تين، خوخ، كازورينا، كافور، نبق، ماهوجنى، توت عمانى.

وأوضح التقرير أن هناك 800 ألف شجرة تم زراعتها بالغابات، وأنه تم ادراج المنشآت الصحية التابعة لـوزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة 100 مليون شجرة وذلك بهدف زيادة المساحة الخضراء المنشآت الصحية وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية تؤدى إلى تحسين البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لاختيار المواقع المناسبة لزراعة تلك الاشجار لضمان الاستدامة وتحقيق الهدف من المبادرة.

‏و تستهدف المبادرة مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة المواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

‏يشار إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية تحظر باهتمام كبير من الدولة وذلك من خلال التوسع فى التشغيل نظرا لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية مع الاخذ فى الاعتبار زراعة الأشجار فى الأماكن الملائمة بالاعداد المناسبة التى ستؤدى دورها الجمالية والبيئة وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.