اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل السفينة OURANIA LUCK وعلى متنها 63 ألف طن قمح

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:41 ص
ميناء دمياط يستقبل السفينة OURANIA LUCK وعلى متنها 63 ألف طن قمح ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة ( OURANIA LUCK )، والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29564 طن تشمل: 8800 طن يوريا و520 طن ملح و250 طن مولاس و713 طن أسمنت و16181 طن كلينكر و3100 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49790 طن تشمل : 11142 طن حديد و 2800 طن بازلاء و 1800 طن خردة و 20952 طن قمح و 1077 طن خشب زان و 12019 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 814 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 226 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4126 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96543 طنًا،  بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220622 طنًا  .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3743 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية وشبرا،  وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4367 حركة.







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