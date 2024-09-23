ميناء دمياط يستقبل السفينة OURANIA LUCK وعلى متنها 63 ألف طن قمح

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة ( OURANIA LUCK )، والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29564 طن تشمل: 8800 طن يوريا و520 طن ملح و250 طن مولاس و713 طن أسمنت و16181 طن كلينكر و3100 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49790 طن تشمل : 11142 طن حديد و 2800 طن بازلاء و 1800 طن خردة و 20952 طن قمح و 1077 طن خشب زان و 12019 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 814 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 226 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4126 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96543 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220622 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3743 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية وشبرا، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4367 حركة.