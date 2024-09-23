مواد سريعة الاشتعال تعيق عمليات إطفاء حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامى

كتب عبد الرحمن سيد

يعانى رجال الحماية المدنية من مواد سريعة الاشتعال وأخشاب وجالونات داخل مخزن ديكوارات وأخشاب لوكيشن تصوير بمبنى خشبى من طابقين داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ساهمت في امتداد النيران بشكل سريع داخل المكان، ويحاول رجال الإطفاء عمليات منع امتداد النيران ومحاصرتها بالكامل وسط تواجد سيارات إطفاء عديدة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى مبنى مكون من طابقين خشب، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران فى المكان.