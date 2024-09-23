منتخب كرة القدم الخماسية بجامعة القناة يفوز بالنسخة الأولى لكأس "حياة كريمة"

الإسماعيلية - صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فريق كرة القدم الخماسية بالجامعة لفوزه بالنسخة الأولى لبطولة Goal للجامعات، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر على ملاعب أستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب الدكتور ناصر مندور عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن فوز فريقنا هو نتيجة العمل الجاد والتفاني من قبل اللاعبين والمدربين، مؤكداً على أهمية الرياضة في بناء الشخصية وتعزيز الروح الجماعية، لافتاً إلى أن هذا الفوز هو دلالة واضحة على التفوق والتميز الذي تتمتع به جامعة قناة السويس في الأنشطة الطلابية، مجدداً دعمه لجميع الأنشطة الطلابية، الرياضية منها والثقافية.

وفي هذا السياق، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الفريق الفائز الذي قام بإهداء كأس البطولة إلى الجامعة.

وقد قدم الدكتور عبد النعيم تهنئة خاصة للفريق، مشيداً بروح التعاون بين أعضاء الفريق و التألف بين اللاعبين، مثمناً أدائهم المتميز.

خاض فريق الجامعة خمس مباريات، حيث فاز بجميعها، وحقق انتصارًا رائعًا في الدور قبل النهائي على جامعة القاهرة، ليقابل في النهائي جامعة المنصورة وينتزع اللقب بفوز ساحق بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين.

تولى تدريب الفريق الكابتن محمد نصر والكابتن أيمن رفعت، الذين أسهما بشكل كبير في تطوير مهارات اللاعبين.

ضم الفريق الفائز كل من: عبد الرحمن إيهاب (كلية التجارة)، كريم عبور أحمد (كلية الحاسبات والمعلومات)، محمد علي (كلية الحاسبات والمعلومات)، محمد أحمد محمد فتحي (كلية الهندسة)، عمر أحمد عبد الباسط (كلية التجارة)، مصطفى أسامة (كلية التجارة شعبة لغة إنجليزية)، ومحمد عبد الراضي (كلية التجارة).

حضر مراسم التكريم عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الذي أشاد أيضًا بجهود الفريق ونجاحاتهم.