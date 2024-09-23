معاينة حريق مدينة الإنتاج: النيران التهمت لوكيشن لتصوير الأعمال الفنية

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت المعاينة الأولية ، أن الحريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامى خاص بلوكيشن للأعمال الفنية سواء المسلسلات أو الأفلام ومكون من طابقين من الخشب، واندلعت النيران بداخله والتهمت معظم محتوياته بالكامل ويحاول رجال الحماية المدينة السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى مبنى مكون من طابقين خشب و يقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران فى المكان.



