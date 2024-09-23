اليوم السابع
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مصرع طفل سقط من سيارة نقل فى منطقة حلوان

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 05:45 م
مصرع طفل سقط من سيارة نقل فى منطقة حلوان اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى طفل مصرعه أثناء تشبثه بسيارة نقل، حيث اختل توازنه وسقط على الطريق في منطقة حلوان، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال جثمان طفـل 8 سنوات طالب ومقيم كفر العلو بدائرة قسم حلوان، توفي مُتأثـراً بإصابته بنزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة بالجســـم.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وبسؤال والده أقر بأنه حال لهو نجله أمام العقار سكنهما، قام بالتشبث بإحدى سيارات النقل تصادف سيرها، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضاً، ونتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتي أودت بحياته، ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائياً.

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تمكن ضباط مباحث القسم من تحديد بيانات المركبة "نقل " قيادة سائق 28 عاما ومقيم دائرة قسم التبين، وأمكن ضبطه والمركبة قيادته، وبمواجهته أيد ما سبق، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.







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