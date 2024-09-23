مد فترة التسجيل الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا بجامعة القناة حتى نهاية سبتمر

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس موافقته على تمديد فترة التسجيل الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا بكل كليات الجامعة حتى نهاية شهر سبتمر 2024 فيما عدا كليتي الطب وطب الأسنان والتي انتهت فترة التسجيل الإلكتروني فيهما طبقا للتاريخ المحدد سلفا في 15 سبتمبر وكليتي الهندسة والزراعة انتهت فترة التسجيل الالكتروني فيهما في 22 سبتمبر

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث الذي عقد جلسته رقم (432) بمقر الجامعة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع.

حيث قدم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة في بداية انعقاد المجلس التهنىة إلى الدكتور محمد عمارة على توليه منصب وكيل معهد الدراسات الافرواسيوي لشئون الدراسات العليا والبحوث

و استعرض بعدها نائب رئيس الجامعة اخر استعدادات الكليات لبدء العام الدراسي الجديد من حيث جاهزية المعامل والقاعات الدراسية و الصيانة مشددا على ضرورة الالتزام بالاجندة الزمنية لبدء انتظام الدراسة من اليوم الأول بالكليات .

كما أشاد الدكتور محمد سعد زغلول بالاقبال على التسجيل بكلية المصرية الصينية في عامها الأول نظرا لما تتمتع به من جودة المعامل والأجهزة الحديثة

و تناول المجلس بعد ذلك مناقشة موضوعات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية و العلمية، متضمنا موضوعات إدارة البعثات و الإجازات الدراسية، و المنح

بالإضافة إلى موضوعات إدارة الإعارات و المهمات العلمية ، واستكمل المجلس مناقشاته التي استعرض خلالها موضوعات إدارة المؤتمرات و البرامج التنفيذية و الاتفاقيات.

