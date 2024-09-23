مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة والالتزام بتطبيق لائحة التحفيز التربوى

مطروح – حسن مشالي

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولاته التفقدية للمداس، لمتابعة انتظام الدراسة في يومها الثاني، حيث تابع انتظام الدراسة والالتزام بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، في مدارس مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة.

وأستهل "شحاتة" جولته التفقدية، بحضور طابور الصباح بمدرسة زاهر جلال 1 الإعدادية بنات، وطالب الطالبات بضرورة الجد والاجتهاد في طلب العلم والمواظبة على الحضور، مع التركيز الشديد خلال شرح المعلمين للحصص الدراسية.

كما تابع شرح المعلمين للحصة الأولي، ومدى تفاعل الطالبات ،مع المحتوى التعليمي، بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة، مع الالتزام الكامل بالكتاب الدورى رقم 36 لسنة 2023، وتفقد مكتبة المدرسة ومعامل العلوم.

كما تفقد مدرسة الرومان الإعدادية بنين بقرية القصر، وتابع انتظام العملية التعليمية بالفصول الدراسية، وتسلم طلاب الصف الثاني الاعدادي للكتب الدراسية، ووجه مدير المدرسة بضرورة التزام هيئة التدريس بالانضباط الإداري والتعامل مع أي تقصير وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل .

كما تابع انتظام الدراسة والانضباط في مدرسة مطروح الثانوية الفندقية، وبرفقته أيمن الصاوي مدير عام الشئون التنفيذية، وتفقد مطبخ المدرسة، مؤكداً لمدير المدرسة على ضرورة تفعيل التدريبات العملية للطلاب، إلى جانب المنهج الدراسي، وفق منظومة الجدارات الخاص بالتعليم الفني.

وأكد مدير تعليم مطروح، على مواصلة جولاته المفاجئة على كافة مدارس المحافظة، للاطمئنان علي انتظام الدراسة، والتذليل الفوري لأية عقبات تعرقل سير العملية التعليمية، لضمان تقديم منتج تربوي متميز لأبنائنا طلاب المحافظة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أكد أن جهود أجهزة المحافظة متواصلة، استعداداً لاستقبال حوالي 190 ألف طالب، مع بداية العام الدراسى الجديد، إضافة إلى دخول 17 مدرسة إنشاء جديد وتوسعة،بإجمالى 255 فصلاً دراسياً، بتكلفة إجمالية حوالي 180 مليون جنيه، كما تم إجراء صيانة عاجلة وشاملة لـ 28 مدرسة، في مدن المحافظة وقراها، مشدداً على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات، في جميع المدارس وجاهزيتا قبل بداية العام الدراسى الجديد.