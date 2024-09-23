محافظ سوهاج يتفقد قرية نيدة فى جولة مفاجئة.. اعرف التفاصيل

سوهاج عمرو خلف

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة بقرية " نيدة " التابعة لمركز أخميم، وذلك للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات والطرق، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة.

تضمنت جولة المحافظ بالقرية تفقد " طريق أخميم/نيدة الشرقي، وشارع المجمع، ومنطقة غرب البلد، وطريق نيدة/ سوهاج الغربي"، وقد أبدى المحافظ استياءه من مستوى النظافة، وسوء حالة الطرق والإشغالات بالقرية، موجها رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات لرفع جميع الإشغالات، وتمهيد الطرق، ورفع مستوى النظافة بالقرية، كما وجه بعقد اجتماع عاجل مع جميع الجهات المعنية بمشروع الصرف الصحي بالقرية؛ لوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، محددا مهله شهر لرئيس القرية لسرعة تلافي كافة الملاحظات.

وفي طريقه إلى قرية "نيدة " قام المحافظ بضبط إحدى سيارات الكسح، والتي كانت تقوم بتفريغ حمولتها بأحد الزراعات، وقد تم التحفظ على السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما قام المحافظ خلال جولته بتفقد أحد المواقع المقترحة من قبل أحد المواطنين بمنطقة غرب البلد، لإقامة سوق مجمع، ووجه رئيس المدينة بدراسة الموضوع، مع إزالة كافة الشوادر العشوائية بالقرية .

