محافظ بورسعيد يشيد بالمظهر المشرف لمدارس بورفؤاد ويشدد على انتظام الحضور

بورسعيد - محمد عزام

واصل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، جولاته المفاجئة على عدد من مدارس مدينة بورفؤاد، وذلك في اليوم الثاني من انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس الحكومية، حيث رافقه خلالها طاهر الغرباوي وكيل المديرية ونيفين الحسيني مدير منطقة بورفؤاد التعليمية، وعدد من مدراء المدارس، والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.

وتابع محافظ بورسعيد، سير وانتظام العملية التعليمية، داخل عدد من مدارس بورفؤاد وهي (جواد حسني و مدرسة يوسف عاشور، ومدرسة أم المومنين الإعدادية بنات، و مدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات ومدرسة الشهيد عمرو السقا الإعدادية بنات ، ومدرسة بورفواد الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد محمود محسن أبو جمرة الفنية الصناعية العسكرية المتقدمة).

والتقى محافظ بورسعيد الطلبة والطالبات، وحثهم على الاجتهاد و الحرص على تحقيق أعلى درجات النجاح والتميز ليكونوا نماذج مشرفة لأسرهم و أوطانهم، وتأكد من تسلمهم الكتب المدرسية، وتوفير المناخ الدراسي الآمن لهم، كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية وملاعب المدارس والأنشطة الطلابية المقدمة بالمدارس.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالمظهر المشرف الذي ظهرت به هذه المدارس في اليوم الثاني من انطلاق العملية الدراسية ببوسعيد ، موجها باستمرار هذا النمط من الأداء، وتوفير سبل الراحة للطلاب و تشجيعهم على الذهاب للمدرسة من خلال تكثيف الأنشطة المعرفية والثقافية والرياضية و الفنية، موجها بأهمية متابعة انضباط العملية التعليمية في المقام الأول.

وكانت مدارس بورسعيد ، أتمت استعدادها لاستقبال ١٨٢٧٩٩ طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة في ٥٣٨ مدرسة أتمت استعدادها تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ ، واستقبلت المدارس الطلاب بالهدايا والبالونات ، وسط أجواء من البهجة والسرور على وجوه الطلاب ، ورفرفت الأعلام المصرية في الطوابير مع أداء تحية العمل، والترحيب بالطلاب، والتأكيد عليهم بالاجتهاد منذ بداية العام الجديد، وتشغيل الأغاني الوطنية خلال دخول الطلاب للفصول.



المحافظ بالفصل التعليمي



المحافظ خلال جولته بمدارس بورفؤاد



المحافظ مع الطالبات



جولة المحافظ بالمدارس



