محافظ المنيا: ضبط 194 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، إنه تم ضبط 194 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاستغلال التجاري والإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد والتلاعب في الأسعار دون وجه حق.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

وفي هذا الإطار،قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 137 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن -عدم وجود ميزان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات) و57 فى مجال الأسواق(عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- ذبح خارج المجازر - سلع منتهية الصلاحية - عدم وجود شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر).

